Uuring: maailma kõige võimsama finantskraadiga eksperdid on ise viletsad rahajuhid

Kahe Briti ärikooli teadlased uurisid, kui head investorid on need inimesed, kes on saanud CFA-kraadi (chartered financial analyst, finantsanalüütik) CFA Instituudist. See on börsimaailmas kurikuulus oma ranguse poolest: näiteks viimases eksamivoorus sai kraadi kätte ainult 25 protsenti üritajatest. Selle finantsanalüütiku kraadi on teinud ka mitu eestlast.