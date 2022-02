Zuckerberg on Meta krahhi tõttu koguni 31 miljardi dollari võrra vaesem

Meta aktsia on üle elamas ajaloolist kukkumist, kuna kolmapäeval avaldatud tulemused näitasid, et Facebooki igakuiste kasutajate arv ei kasvanud eelmises kvartalis, mis tekitab muret ettevõtte tulevase kasvu pärast. Firma aktsiad kaotasid neljapäeval seetõttu veerandi oma väärtusest.

Meta aktsia järsk kukkumine tõi kaasa ettevõtte tegevjuhi Zuckerbergi netoväärtuse languse umbes 92 miljardi dollarini. See on piisav, et lükata 37-aastane mees esimest korda alates 2015. aasta juulist maailma 10 rikkaima inimese nimekirjast välja.

Meta jaoks suurendab pettumust valmistav majandustulemus tema olemasolevaid probleeme. Ettevõte on keset mitut regulatiivset võitlust ja püüab õigustada oma strateegilist muutust, et panustada «metaverse» nime all tuntud immersiivsele internetile. Samal ajal on teised platvormid, nagu TikTok ja YouTube, nooremate kasutajate seas üha enam kanda kinnitamas.