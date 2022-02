Baltic Horizon Fund maksab investoritele 2,3 miljonit eurot

Northern Horizon Capital AS kui fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1,79 protsendi ulatuses fondi 2021. aasta neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest, teatas Baltic Horizon börsile.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 6,94 miljoni euro eest – 1,32 miljonit eurot 202. aasta esimeses kvartalist, 1,32 miljonit eurot teises kvartalist, 2,03 miljonit eurot kolmandas kvartalist ja 2,27 miljonit eurot neljandas kvartalist.

Väljamaksed fondi arvelt tehakse 22. veebruaril, ex-kuupäev on 17. veebruar. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 18. veebruari arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.