Fordi tulemused valmistasid pettumuse

Tulevikku silmas pidades ootab Ford, et 2022. aasta ärikasum jääb 11,5 ja 12,5 miljardi dollari vahele ning vaba rahavoog on umbes 6 miljardit dollarit. Sarnaselt prognoosivad analüütikud umbes 12 miljardi dollari suurust ärikasumit ja 5,8 miljardi dollari suurust vaba rahavoogu.

Ford müüs jaanuaris 2370 elektrilist Mustang Mach E autot, mis on veidi rohkem kui detsembris müüdud 2349 autot. Esimese kvartali lõpus peaks Ford alustama täielikult elektrilise F-150 Lightning kastika tarnimist. F-150 on olnud Ameerika enimmüüdud sõiduk juba üle 40 aasta, mistõttu on see ettevõtte ajaloo üheks tähtsaimaks ja oodatuimaks turuletulekuks.