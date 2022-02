Kuidas läks tehnoloogiagigantidel? Investorid ei väsi üllatumast

USA aktsiaturg kukkus neljapäeval, kuna Meta tulemus oli vilets ja see viis Nasdaqi 3,7 protsendiga miinusesse. Meta ehk varem Facebookina tuntud aktsia kukkus päevaga 26,4 protsenti, 237,76 dollarini. Aktsiafutuurid aga näitavad, et tänu Amazoni võimsale tulemusele võiks Nasdaq täna alustada päeva umbes 1,5 protsendise tõusuga.

Kuigi Meta tõmbas neljapäeval endaga kaasa ka teised tehnoloogiaaktsiad, tõusis Amazoni oma järelkauplemise käigus. Tavakauplemisel tulemsute avaldamise eel kukkus veebikaubanduse gigandi aktsia 7,8 protsenti, 2776,91 dollarini. Järelkauplemise kvartalitulemuste selgumise järel lendas aktsia 14,3 protsenti üles, 3173 dollarini.

«Üldistatult on megasuurtel tehnoloogiaettevõtetel läinud erakordselt hästi,» ütles Matrix Asset Advisorsi investeerimisjuht David Katz Bloombergile. «Neid aktsiad müüdi kõvasti juba enne tulemuste avaldamist ning paljud hakkasid tulemuste järel rallima. See käib Microsofti, Google’i, Apple’i ja Amazoni kohta. Ma arvan, et nende tugevad kvartalitulemused loovad neile hea fooni.»

Tehnoloogiaettevõtted, mida tuntakse lühendina FAANG, liikusid tulemuste avaldamise järel võimsalt. Google’i omanikfirma Alphabeti aktsia tõusis siis 7,5 protsenti, Apple 7 protsenti, ja Microsofti aktsia esimene reaktsioon oli 10 protsendise kukkumise järel 2,9 protsendine tõus.

«Meta kohe kindlasti ei näita laiemalt turul toimuvat, kus tulemused on tulnud tugevalt ootustest suuremad ning prognooside kohaselt kasvab käive,» lausus Bloomberg Intelligence'ist Gina Martin Adams. «See näitab, et FAANGi ei saa enam teemana üldistada, kuna ettevõtetel on väga erinevad ärimudelid ja see paistis tulemuste avaldamise hooajal välja.»

Nii fondijuhtide kui elukutseliste spekulantide seas polnud hiljuti tehnoloogiaaktsiad enam populaarsed. Kardetakse, et USA keskpanga intressitõusud muudavad senised aktsiate kõrged väärtustasemed põhjendamatuteks. Lisaks sellele eelistati pandeemiaaegsetest tähtedest kasumivõttu turvalisema investeerimise kasuks. Samal ajal on kasvanud tehnoloogiaaktsiate lühikeseks müümine ja müügioptsioonide nõudlus on kasvanud.

«Ettevõtteid veab kasumi- ja käibekasv,» ütles Washington Crossing Advisorsi vanemportfellihaldur Chad Morganlander. «Need nimed on hästi vastu pidanud ja näidanud, et tulemused on võimsad.»

Samas on aktsiate võimas tõus tekitanud taas veidi hirmu tõusust ilma jääda (FOMO).