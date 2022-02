LHV laseb klientidel kaubelda uue metaversumi krüptoraha

Ethereumi plokiahelale arendatud Sandboxi näol on tegemist virtuaalse maailmaga, kus mängijad saavad osta-müüa oma kujuteldavaid tegelaskujusid, maatükke ja muid esemeid. Sandboxi lisandumine viib LHV kaudu ostmiseks-müümiseks saadaolevate krüptovarade koguarvu üheteistkümneni.

Nii nagu ka teiste plokiahela videomängude puhul, on Sandboxi ideeks pakkuda oma mängijatele metaversumi keskkonda, kus kasutajad ise toimivad ühelt poolt justkui mängu arendajatena, luues uusi virtuaalseid maailmu ja tegelaskujusid. Lisaks täielikule detsentraliseeritusele, on Sandboxi üheks oluliseks edasiviivaks teguriks selle turg, kus mängijad osta ja müüa oma tegelaskujusid, maatükke ja muid esemeid.

See omakorda võimaldab Sandboxi mängijatel oma panust rahaks pöörata, teenides eelnimetatud NFTde müügilt SAND tokeneid. Peamiselt tänu sellele, et mängijatel on oma mängu tulemuse ehk NFTde suhtes täielik omandiõigus, pakub Sandbox olulist konkurentsi mitte-plokiahelapõhistele mängudele, nagu Minecraft ja Roblox.