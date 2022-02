Idufirma asutajad õpetavad arukalt investeerima

See tööriist aitab investoritel aega säästa, ettevõtete finantsseisundit ja väljavaateid paremini hinnata ning langetada arukaid investeerimisotsuseid.

«Investelligently pakub ainulaadset pilguheitu Nasdaq Balti börsil noteeritud ettevõtete finantsandmetesse. Andmete enneolematu põhjalikkus võimaldab märgata asju, mida vahel isegi spetsialistid ei näe,» lausus Vitalij Šostak, üks investelligently.com asutajatest.

Idufirma asutaja loodavad, et selline analüüsivahend aitab investoritel teha just seda, mida platvormi nimigi ütleb – investeerida arukalt.

Platvormi arendamisele kulus alla aasta

Selle enneolematult põhjalikke finantsandmeid ja interaktiivseid ärianalüüsi aruandeid pakkuva platvormi loomine võttis aega veidi vähem kui aasta.

«Ettevõtete kohta kogutavad põhjalikud finantsandmed ja meie kasutajasõbralikud analüütilised aruanded võimaldavad ettevõtete finantse palju kiiremini ja paremini analüüsida, võrrelda neid iga nurga alt ning teha arukamaid investeerimisotsuseid. Investorid ei pea enam finantsaruannete tuhandetelt lehtedelt erinevaid finantsnäitajaid kokku otsima. Nüüd leiavad inimesed kõik konkreetsete ettevõtete finantsandmed mugavalt ühest kohast,» lausus Rokas Toomsalu, üks investelligently.com asutajatest.

Idufirma meeskond esitab kiirelt täpsed, kontrollitud ja usaldusväärsed finantsandmed, ja mitte ainult börsiettevõtete standardsed finantsaruanded, vaid ka konkreetsete finantskirjete ja muude peamiste tulemusnäitajate selgitused.

Platvormil on toodud ka lingid ettevõtete avaldatud finantsaruannetele, nii et kõiki numbreid on võimalik kiiresti üle kontrollida.

Selline teave on kasulik ka ettevõtetele endale

«Platvormi põhieesmärk on muuta Nasdaq Balti börsil noteeritud ettevõtete finantsanalüüs süsteemseks ja automaatseks. See võimaldab ettevõtete finantsseisundit kiiremini ja põhjalikumalt hinnata ning langetada arukaid investeerimisotsuseid. Sel viisil struktureeritud teavet saavad lisaks finantsturgudest huvitatud investoritele kasutada ka ettevõtted ise, et hinnata konkreetsete partnerite, konkurentide või majandussektorite finantssuundumusi,» lisas Šostak sihtrühmade kohta.

Uut platvormi saab igaüks tasuta proovida ja hinnata selle funktsionaalsust, lisaväärtust ja eeliseid. Seda nii arvukate näitajate alusel ettevõtete võrdlemisel kui ka kindlate parameetrite alusel atraktiivsete ettevõtete välja sorteerimisel.

«Näeme, et paljudel Baltikumi finantsturgudel tegutsevatel investoritel puudub kvaliteetne ja põhjalik finantsteave, mis oleks esitatud mugavas vormis. Ühest küljest on olemas professionaalsed infosüsteemid, nagu Bloomberg ja Reuters, kuid nende hinnad sobivad vaid vähestele professionaalsetele investoritele. Teisest küljest on üksikinvestoritele olemas mitu investeerimisplatvormi, kuid nendel on ettevõtete analüüs liialt lihtsustatud ja esitatud on vaid mõned koondandmed. Meie pakume kõigi Nasdaq Balti börsil noteeritud ettevõtete põhjalikku finantspilti ning selgitame ka, kuidas seda analüüsida ja hinnata. Ning teeme seda hinnaga, mida iga investor saab endale lubada,» ütleb Šostak.

Uue investelligently.com platvormi asutajad ei anna soovitusi selle kohta, kuhu investeerida, vaid õpetavad, kuidas platvormi kasutada ja ise otsuseid langetada.

«Me oleme nagu IKEA – anname investoritele juhised, kuidas kõike ise õigesti teha,» lausus Toomsalu muiates.

Arendab finantsteadlikkust

Kes soovib investeerima õppida või saada uusi teadmisi, leiab investelligently.com analüüsiplatvormilt palju tasuta õppevideoid, milles analüüsitakse erinevaid ettevõtteid.

«Arendame ka inimeste finantsteadlikkust, selgitades, millised finantsnäitajad on ettevõtte puhul olulised, kuidas neid võrrelda, milline teave on vähem oluline ja milliste negatiivsete näitajate suhtes tuleb ettevaatlik olla. Anname neile tööriista ja õpetame seda kasutama. Anname neile nõu, kuidas langetada otsuseid loogiliselt ja strateegiliselt, mitte nagu kasiinos hasartmänge mängides ja lihtsalt õnnele lootes,» ütles Toomsalu.

Analüüsiplatvormi abil saab õppida investeerima nagu professionaal – saades kasulikke finantsteadmisi ja langetades arukaid investeerimisotsuseid.