ELMO Rendi jaanuari käive kasvas 140 protsenti

Sellest lühirendi tulu moodustas 42 828 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 2,5 korda suurem (2021 jaanuaris 17 044 eurot), teatas ettevõte börsile.

«Jaanuarikuu tulemus on iseloomulik madalhooajale, kuid arvestades meie arenguplaane on nõukogu ootus, et täienev juhtkond näitaks lähikuudel ka vastavaid tulemusi,» ütles ELMO Rendi nõukogu esimees Enn Laansoo Jr.