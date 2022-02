Airoboti aktsiad märgiti kuuekordselt üle

«Meie esimese aktsiaemissiooni tulemus näitab investorite suurt usaldust ja huvi Airoboti tegevuse ja missiooni vastu. Meil on selle üle väga hea meel ning oleme tänulikud kõigile märkijatele, kes meisse usuvad ja meie visiooni jagavad. Pakkumise mitmekordne ülemärkimine viitab, et huvi autonoomsete ja mugavate sisekliima juhtimisseadmete vastu on suur ning võimaldab Airobotil astuda oma arengus suur samm edasi, panustades uute toodete arendusse ning tootmismahtude suurendamisse,» kommenteeris Airoboti juhatuse liige Heiki Aulik.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 9. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Airoboti kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, esimeseks kauplemispäevaks on 10. veebruar 2022 või sellele lähedane kuupäev.