Krüptoperekond leidis uue kodu: täielik maksuvabastus meelitab krüptomiljonärid Portugali

Kuna Portugalis kehtib seadus, et krüptotulude pealt võetakse maksu ainult sel juhul, kui tegu on professionaalse äri pealt saadud tuluga, on riik muutunud krüptomiljonäride paradiisiks. Kõik erainvestorid saavad nautida 0-protsendilist tulumaksu, kui nende krüptovara väärtus kasvab.