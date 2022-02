Kuld ei lasknud end mõjutada kõikuvatest aktsiatest ega bitcoin'ist

Kuigi investoreid häirivad makromajanduslikud tarneahela probleemid, kasvav inflatsioon ja pandeemiarinde teated, märkisid Bank of America strateegid kulla puhul sinna üllatavalt stabiilset raha sissevoolu. Pank prognoosib, et tänavu peaks kuld maksma keskmiselt 1925 dollarit untsist.

UBS tõi kulla vastupidavuse põhjuseks välja kombinatsiooni investorite poolt portfelliriski vähendamiseks suuremat kulla nõudlust ja kahte vastandlikku uskumust. Kuld meeldib nii neile, kes arvavad, et USA keskpank on intressimäära tõstmisega tukkuma jäänud, kui ka neile, kes kardavad, et keskpank reageerib liiga jõuliselt ja lööb majanduskasvul jalad alt.