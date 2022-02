LHV mahud kasvasid kiiresti, kuid kasumikasv on pidurdunud

Mingil põhjusel on LHV kasumikasv jäänud väga tagasihoidlikuks. Kogu 2021. aasta kasum kasvas 51 protsenti, 60,3 miljoni euroni.

«LHV on jätkanud Eesti majanduse finantseerimist ja rahvusvahelist laienemist hoolimata vastuolulisest keskkonnast. 2021. aastal väljastasime uusi laenusid ettevõtetele summas 1,1 miljardit eurot ja eraisikutele summas 325 miljonit eurot,» kommenteeris tulemusi LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

«Pensionifondide jaoks oli tegemist teise järjestikuse aastaga, kus suutsime tootlusega võrdlusindeksit edestada, turule tulime ka mitme uue kindlustustootega,» ütles Toomsalu ja lisas, et Ühendkuningriigis pangalitsentsi taotlemine on edenenud vastavalt plaanile ning veebruaris on plaan esitada järelevalvele ametlik taotlus.