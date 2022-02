Kas Euroopa Keskpank tuleb investoreid ja riike päästma?

Läinud nädala Euroopa Keskpanga üsna karmi rahapoliitikat puudutaval pressikonverentsil pehmendas sõnumit keskpanga juht Christine Lagarde väljenditega «järkjärguline» ja «andmepõhine». Kuid kolm päeva võlakirjaturul on olnud nii jõhker, et investorid hakkavad küsima, et kus on keskpangad, kes nende positsioone ja riikide laenukulusid ning majanduskasvu päästaks.