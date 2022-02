Väike kergendus: nafta hind läks langusesse

Välismeedia andmetel on hinnalanguse taga poliitika. Nimelt kohtuvad riigid Viinis Iraani esindajatega, et arutada Iraani tuumaleppe üle. Kui hästi läheb, võidakse Iraani naftalt kaotada sanktsioonid, mis tähendab, et Iraani käest võib taas rahulikult naftat osta. See tooks ametlikule turule taas rohkem naftat juurde. Tõele au andes läheb ka praegu Iraani naftatootjatel hästi, sest Hiina ei pea USA õhutusel Iraanile kehtestatud sanktsioone miskiks ning on kõik need aastad Iraanilt naftat ostnud.