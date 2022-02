Hiina investoreid tabas olümpiapalavik

Hiina investorid pole lasknud spordipeol raisku minna. Hiina börsidel on käivitunud käimasoleval nädalal tõeline ostuhullus, kus ostetakse ettevõtete aktsiaid, mis on seotud 2022. aasta Pekingi olümpiamängudega. Vahel on seoses vägagi otsitud ehk puhtalt spekulatiivne.