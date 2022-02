Hirmujutt Prantsusmaalt tõstis Euroopas elektri hinna lakke

Prantsusmaa energiafirma Electricite de France teatas kuu aja jooksul juba teisest tootmismahtude vähendamisest. Täpsemalt andis EDF teada, et tuumaenergia maht võib langeda 1990ndate aastate tasemele, vahendab Bloomberg.

Olukord on nii tõsine, et kui seni oli Prantsusmaa ise elektrieksportija ning EDF müüs elektrit naaberriikidele edasi, siis nüüd on EDF olnud sunnitud ise elektrit sisse ostma.