Tesla oli eelmisel aastal edukas krüptokaupleja, teenides bitcoin'iga tubli kasumi

Tesla teatas esmaspäeval SEC-le esitatud avalduses, et eelmise aasta lõpus oli neil ligi 2 miljardi dollari väärtuses bitcoin'e. Tesla avalikustas esialgse 1,5 miljardi dollari suuruse bitcoin'i positsiooni oma 2020. aasta aruandes, mis esitati 2021. aasta veebruari alguses.

Krüptoraha raamatupidamine on ausalt öeldes veidi kummaline, kuna bitcoin'i ei käsitleta valuutana. Tesla ei kajasta bitcoin'i turuhinna alusel, mis tähendab, et see mõjutab kasumit ainult siis, kui nad ostavad või müüvad valuutat. Seetõttu ei tohiks bitcoin'i väärtuse langus mõjutada kasumit, kuni Tesla ei ole oma osalustest loobunud.