Relvaärimehed nuiavad Euroopa Liidu käest rohemärki

Euroopa Liidus on käima läinud uus kampaania, kirjutab Redaktsionsnetzwerk Deutschland: nimelt leiavad relvatootjad, et neil on vaja Euroopa Liidult saada jätkusuutlikkuse-klassifikatsioon. Teisisõnu, et Euroopa Liit annaks neile õiguse end jätkusuutlikuks nimetada, et nemad saaksid omakorda investorite juurde minna ja öelda, et «kui tahad teha jätkusuutlikku investeeringut, vali mind».

Seni on valdavalt kehtinud investorite seas arusaam, et jätkusuutlikud ei ole need ettevõtted, mis tegelevad näiteks fossiilsete kütuste, orjatöö, relvaäri või narkootikumide-alkoholiga.

Põhjus, miks relvaärimehed praegu Euroopa Liidu uksi kulutavad, seisneb selles, et liit on valmistamas ette uut nn sotsiaaltaksonoomiat. Sellest pole siiani palju juttu olnud, aga analoog on äsja kinnitatud nn keskkonnataksonoomia, mis ütleb nüüd, et maagaasi- ja tuumaenergiainvesteeringud on rohelised. Sotsiaaltaksonoomia peaks paika saama järgmisel-ülejärgmisel aastal ja sinna relvaärimehed sisse saada tahavad.

Põhjendus on neil lihtne. «Ilma kaitsetehnikata ei oleks turvalisust ega rahu, seda peaks EL reeglite tegemisel arvestama,» ütles Saksamaa Turva- ja Kaitseäri ühenduse esindaja Hans Christian Atzpodien. Lisaks on küsimus rahas: pangad on aina vähem altid relvafirmadele raha laenama või nendega üldse tehinguid tegema. See paneb tema hinnangul Euroopa relvaärimehed välismaiste konkurentidega halba seisu.

Kuidas on suuremate Euroopa kaitsetööstuse-aktsiate sõja keset Ukraina-sõja õhutamist käinud:

Euroopa kaitsetööstuse aktsiate seast leiab nii tõusjaid kui ka langejaid. Näiteks Leonardo on kaotanud protsendi, relvatootja Heckler & Kochi aktsia on kaotanud tervelt 16%,