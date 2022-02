Itaalia 10-aastase valitsuse võlakirja tootlus jõudis eile pärastlõunal 1,86% tasemele. Tegu on kõrgeima tootlusega alates 2020. aasta aprillist, mis teeb riigi valitsusel turgudel raha kaasamise raskeks, kirjutab CNBC.

"Perifeerne võlakirjaturg peab kohanduma maailmaga, kus ei ole Euroopa Keskpanga rahatrükki," sõnas Pictet Wealth Managementi strateeg Frederik Ducrozet kirjas klientidele. Sel nädalal on turuosaliste seas kasvanud veendumus, et Keskpank muudab rahapoliitikat sel aastal rangemaks. Intressitõus oleks esmakordne alates 2011. aasta võlakriisist. Sellest ajast saadik on rahapoliitika olnud lõtv.