Kolmapäeval oli maailma börsidel korralik tõusupäev

Võlakirjade tootluse langus aitas aktsiate tõusule kaasa

Investorid said üldiselt julgustust viimastel päevadel ilmunud positiivsetest uudistest, mis viitasid sellele, et pinged läänemaailma ja Venemaa vahel seoses Ukrainaga võivad leevenduda, ning positiivsed firmade tulemused tõstsid kindlustunnet riskivarade suhtes.

Kõrgemad võlakirjade tootlused muudavad tulevase kasumi vähem väärtuslikuks ja paljud tehnoloogiaettevõtted ootavad, et suurem osa nende kasumist tuleb alles aastate pärast. See tähendab, et langev võlakirjade tootlus võib pakkuda praeguseks mõningast leevendust tehnoloogiainvestoritele.