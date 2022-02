Coop Pank tahab jõuda 2027. aasta alguses 10% turuosani

2021. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,1 miljardi euroni, kasvades aastaga 341 miljoni euro võrra (+45%). Nõudmiseni hoiused kasvasid aastaga 71% ja tähtajalised hoiused 27%. Tänu kodumaiste hoiuste, sealhulgas nõudmiseni hoiuste osakaalu kasvule portfellis, on panga finantseerimiskulu langenud 0,7% tasemele. Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 3,2% pealt 4% peale.

«Coop Pank on suutnud majanduse muutlikes oludes kiire tegutsemise ja paindlikkusega edukalt ellu viia oma kasvustrateegiat, kasvatades oma ärimahte keskmiselt 40% aastas ning seda juba viiendat aastat järjest,» kommenteeris tulemusi Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rink. «Kasvav kohalik hoiustebaas ja alanenud finantseerimiskulu võimaldab meil üha aktiivsemalt osaleda äri- ja eraklientide laenuturul.»

«Täitsime 2021. aastal kõik endale seatud eesmärgid ja investorile antud lubadused ning jätkame meile seni edu toonud strateegiaga, ent veelgi suurema ambitsiooniga. Järgmise viie aasta jooksul, täpsemalt 2027. aasta alguseks, on meie strateegiline eesmärk kasvatada Coop Panga turuosa Eestis 10%-ni ja laenuportfell 2 miljardi euroni ning jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane arveldab Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti,» lisas ta. «Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks saavutada suurem efektiivsus (kulu/tulu suhe alla 50%) ning pakkuda aktsionäridele kõrgemat omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%).»