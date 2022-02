Merko tegi võimsa kasvu

«2021. aasta tulemused ületasid meie aastataguseid ootusi, eriti arvestades ehitushindade kiiret kasvu ja jätkuvalt suuri probleeme tarneahelates. Suur tänu meie meeskondadele ja koostööpartneritele panuse ja hea koostöö eest,» märkis AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

«Elamuarenduse osakaal meie äris on viimastel aastatel kasvanud ja seni on see strateegia end õigustanud. Korteriarenduses suudame paremini kontrollida arendus- ja ehitusprotsessi kiirust ning maksumust. Käesoleval aastal jätkame investeeringuid elamuarenduse valdkonda, samas jälgime korterituru edasisi arenguid,» ütles Trink.