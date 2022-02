PRFoods müüb tütarettevõtte võla eest maha

PRFoods teatas börsile, et tema tütarettevõtte Saaremere Kala AS kirjutas 9. veebruaril alla lepingule 100% Heimon Kala Oy aktsiate võõrandamiseks Nordic Fish Oy-le. Nordic Fish Oy on Soome ühe suurema kalakasvatusettevõtte Nordic Trout Ab emaettevõtte ning kuulub Hukkaneni perekonnale ja Kalaneuvos Oy-le.

Tehinguhind on 6,6 miljonit eurot, sealjuures aktsiate müügihind 1 euro pluss 500 000 eurot ning 6,1 miljonit eurot võlga.

«Mida teatest ei loe selgelt välja,[on see] et võõrandasime enne tehingut Överumans Fisk AB, ehk meie Rootsi kasvatuse ning viisime selle tagasi kontserni tasuta. Seega raamatupidamislik kahjum tuleb, aga tingituna asjaolust, et osad olid kajastatud ülekursiga ning tehingu puhul arvestati ka 2022 eeldatavat kahjumit,» selgitas PRFoodsi juht Indrek Kasela. Ta lisas, et tänu tehingule saab PRFoods oluliselt oma võlga vähendada.

Heimon Kala Oy aktsiate bilansiline väärtus* oli PRFoodsi jaoks 10 337 609 eurot. Seega on aktsiate omandamise ja võõrandamise hinna vahe 9 837 608 kuni 10 337 608 eurot (võõrandamishind on vastavalt väiksem), sõltuvalt aktsiate täiendava müügihinna tingimuste täitmisest.

PRFoods on öelnud, et eesmärgiks on väljuda kahjumlikest üksustest ning tegevustest. Soome osas viidi läbi restruktureerimine ja varade müük.

PRFoods eraldi aktsionäride koosolekut ei tee, aga aktsionär saab küsimusi esitada ja hääletada, kui saadab digiallkirjaga hääletussedeli PRFoodsile või füüsilise kirja. Mõlemad peavad PRFoodsini jõudma 25. veebruaril.

Hääletamisel on kaks punkti:

1. Heimon Kala Oy võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt

Kiita heaks Heimon Kala Oy, registrikood Soome äriregistris 0426956-8, 100% aktsiate võõrandamine AS PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Nordic Fish Oy-le, registrikood Soome äriregistris 2707158-9.

2. Esimese nõude garantii väljastamine

Kiita heaks esimese nõude garantii väljastamine AS PRFoods poolt Nordic Fish Oy-le Heimon Kala Oy aktsiate müügilepingust tulenevate Saaremere Kala AS-i kohustuste tagamiseks.

Eelmise aasta novembris teatas PRFoods sulgeb Heimon Kala Kokkola tehase, sest äril ei lähe hästi.