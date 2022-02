Merko Ehitus tegi tugeva kvartali ja maksab dividendideks 1 euro

Merko Ehitus teatas, et teenis 2021. aastal aasta varasemaga võrreldes 7% suurema müügitulu, 339,4 miljonit eurot. Puhaskasum kasvas tervelt 27% 29 miljonile eurole. Merko juhtkond teatas nende numbrite peale, et tulemused ületasid aastataguseid ootuseid. Dividend tuleb Merko Ehitusel tänavu sama suur kui mullu: 1 euro aktsia kohta ehk kokku 17,7 miljonit eurot.

Lõppenud aastal sõlmis Merko umbes 11 miljoni euro jagu rohkem uusi ehituslepinguid kui aasta varem: 288 miljoni euro eest. Teostamata tööde jääk oli aastalõpu seisuga 257,3 miljonit eurot. Neljandas kvartalis sõlmiti 15,2 miljoni euro eest uusi lepinguid. 2020. aasta neljandas kvartalis oli see number kaks korda suurem. Merko juhtkond ütles selle numbri kohta, et kuigi mahuliselt moodustasid korterid 1/3 müüdud protfellist, siis kasumlikkusest andsid nad tervelt 2/3 – nii hästi mõjus kinnisvararalli hindadele. Mis praegust olukorda korteriturul puudutab, viitas Merko, et valmis ehitatud korteritest üksikud on müümata ning üle poolte ehituses olevatest on kaetud eelmüügi lepingutega.