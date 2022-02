Baltikum ja Soome kukutasid HKScani kasumi pea olematuks

HKScani juhatuse esimees Tero Hemmilä tõi välja, et Baltikumi halva tulemuse taga on erakordsed turuolud.

«Euroopa sealiha ületoodang kukutas võimsalt lihahinda, mis vähendas ka loomakarja kui bioloogilise vara väärtust. Samal ajal on toimunud silmapaistev sööda ja energia hinnatõus,» märkis ta. «Kui liha ja teraviljaturg stabiliseerub, kasvab ka Baltikumi kasum.»

Ettevõte teatas, et grupi tasandil tõsteti tootjahindu, et saavutada lihatoodete kasumlikkus ja toorliha saadavus. Hinnatõus jätkub turgudel, kus farmide kasumlikkus on nõrk. Täiesti selgelt jätkub lihatoodete tarbijahindade tõus.