Krüptomaakler Binance ostab 200 miljoni dollari suuruse osaluse äriajakirjas Forbes

Maailma suurim krüptomaakler Binance investeerib 200 miljonit dollarit äriajakirja Forbes, vahendab USA telekanal CNBC. Forbes on suuresti tuntud oma iga-aastase maailma rikkaimate inimeste nimekirja poolest.

Binance'i investeering aitab Forbesil märtsi lõpuks Magnum Opus nimelise SPAC-iga ühinemise lõpule viia. Ühinemise kaudu noteeritakse Forbes New Yorgi börsil.

SPAC ehk eriotstarbeline omandamisettevõte on firma, mille eesmärk on koguda investoritelt raha, et selle abil omandada osalus firmas, kes soovib börsile minna. Ühinedes börsil noteeritud SPAC-iga, noteeritakse teine ettevõte, näiteks Forbes, börsil ja SPAC-i investorid muutuvad selle ettevõtte aktsionärideks.