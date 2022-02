Riskifondi juht: ärge laske end karuturu börsirallist eksitada, hoidke ostmiseks moona

«Minu arust võib paari viimase päeva aktsiaturu hinnatõus ja veebruari alguse oma olla karuturu ralli. See pakub kauplejatele võimalusi, kuid see ei tohiks olla uue pullituru algus,» kirjutas Seabreeze Partnerns Management'i juht klientidele.

Kassi sõnul on viimasel ajal tekkinud mitmeid finantsturgudele ebasõbralike arenguid, mis on ka süvendanud tema pessimismi. Näiteks inflatsioon ja intressimäärad tõusevad aeglustuva majanduskasvu ajal ning ettevõtetel on raskusi kasumi ja käibe kasvatamisel seoses tarneahela probleemide ja hinnatõusu survetega, vahendas MarketWatch.

Ta kardab, et USA keskpank magas liiga kaua ja ei tõstnud intressimäära. Kui seda nüüd hoogsalt teha võib juhtuda intsident. Selline turuõnnetus võib aset leida arenevate turgude võlakirjades.

Kass märgib, et järgmisel kahel aastal on inflatsioon nii finantsturgudele kui väärtpaberite väärtustasemetele ebasoodsad.

Kassi sõnul on aktsiatele ees palju negatiivset. Aktsiate väärtustasemed võiksid suhtarvude alusel kukkuda 15 protsendi madalamale.

Investorid võiksid oma ootuseid paljude ettevõtete suhtes langetada, kuna pandeemia tõstis ajutiselt toodete nõudlust, kuid pandeemia ei jää igavesti kestma. Näiteks käib see Facebooki emafirma Meta, Zoomi, DocuSigni ja Peletoni kohta.

Meemiaktsiatega lustinud väikeinvestorid lõpetavad varsti börsimängud. Bitcoini 50 protsendine kukkumine võib olla ka aktsiatele negatiivne ja on selgeks näiteks kuidas investorite meelestatustes positiivsust hävitada.

Kass ütles, et tõenäoliselt näeme tänavu üleilmsel võlakirjaturul haruldast nähtust. Ainul 1952-53 ja 1968-69 kukkusid võlakirjade hinnad kahel järjestikusel aastal. «Tundub, et 2023. aastal juhtub see kolmandat korda,» lausus ta.

Et aru saada, mis võiks ees seista, soovitas ta vaadata rämpsvõlakirju. See annab tavaliselt varakult märku, et hiljutine turunõrkus jätkub. Nõrkuse märke ilmutas see juba detsembris.

Kass ütles, et hiljutine ETFide ja kvantitatiivsete strateegiate turul domineerimine ehk aktiivselt juhtimiselt passiivse eelistamine on toonud pretsedenditud turukõikumised, kus 2-3 protsendised päevased indeksiliikumised on muutunud tavaliseks. Ka see vähendab investorite kindlustunnet.

Kuid riske vaadates pole see veel kõik. Geopoliitiline olukord on halvenenud. Venemaa ja Lääne vastasseis Ukrainas rõhub nagu ka Hiina olukord, kus majanduse aeglustumine, kinnisvara hinnakukkumine ja võlakasv lõid ohtliku kokteili.