Euroopa Keskpanga juht ei taha intressitõusust midagi kuulda

Samal ajal kui USA hakkab kiire infatsiooni vastu intressimäärasid tõstma, pole Euroopa Keskpank selliseid signaale jaganud. See ei tähenda, et pankurid panuseid ei teeks: näiteks Saksamaa keskpanga juht Joachim Nagel ütles, et Euroopa Keskpank peaks tänavu kindlasti intressi tõstma. Euroopa keskpanga liige Isabel Schnabel viitas samuti, et suurt hinnatõusu silmas pidades võib intressitõus vajalikuks osutuda.

Nüüd andis Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde Redaktionsnetzwerk Deutschlandile intervjuu, kus küsiti, et miks institutsioon ometi inflatsiooni vastu intresse ei tõsta.

Sellepeale vastas Lagarde, et see ei lahendaks praeguseid probleeme, pigem vastupidi. «Kui me nüüd liialt kiirustame, siis võivad majandused palju aeglasemalt taastuda ning töökohad satuvad ohtu. See ei aitaks kedagi,» ütles Lagarde väljaandele.

Küsimus tuleb sellest, et jaanuarikuus kerkis euroala inflatsioon 5,1% peale - see oli kõrgem kui isegi pessimistlikud analüütikud prognoosisid. Eestis oli jaanuarikuine inflatsioon 11,7% ehk euroala omast enam kui kaks korda kiirem. Euroopa keskpank rääkis eelmisel aastal, et inflatsioon on ajutine ning läheb ise ära. Nüüd on kiirelt kasvavad energia- ja muude kaupade hinnad pannud pankureid sõnu sööma.