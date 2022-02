Rahapesu tõkestamise ekspert: ma ei hakkaks pakkuma, kas Eesti suudab vältida rahapesu halli tsooni langemist

Kuidas Eestil läheb MONEYVALi komisjoni hindamisel?

Kõik Euroopa ja maailma maad peavad püüdlema rahapesu tõkestamise suunas ja see on keeruline. Igat riiki hinnatakse konkreetsete riskide alusel. Minu vaates on Eestil mitmed riskid ja Eesti tegeleb nendega. Ma ei saa vastata küsimusele, kui hästi läheb Eestil MONEYVALi komisjoni hindamisel. Hindamine on väga kompleksne. Eesti on üht-teist teinud, kuid riskid on üleval ja tehtu ei pruugi olla piisav. Ressursse on juurde vaja. Eesti edukas läbimine on küsimärgi all. Pole mõistlik hakata prognoosima, kas Eesti läbib selle edukalt või mitte.

Mis juhtub, kui Eesti saa positiivset hinnangut ja langeb rahapesu halli nimekirja?

Siis läheb majandusel ja äridel keeruliseks, olen seda näinud teistes riikides. Praegu näiteks konsulteerin Maltat, kes on hallis nimekirjas. Malta sai rängalt hall tsooni langemisest kannatada. Head ja rahvusvahelised ettevõtted lõpetavad Maltal tegevuse ja kolivad mujale. See on reaalne risk. Isegi kui hindamise tulemus on väga negatiivne, jääb Eestil aasta aega, et olukorda parandada. Siis tuleb kõvasti rohkem pingutada.

Eesti pankade kaudu toimus suur rahapesu. Kuidas see läheb ajalukku?

See mõjutab Eesti mainet halvasti. Eesti võimud on näidanud kompromissitut tegutsemist. Riigi poolelt on rahapesuvastased institutsioonid ja meetmed paigas. Ühesõnaga, pilt on kirju. Ühtepidi kasutati Eestit ära, teistpidi on aga meetmed tarvitusele võetud, mistõttu pole teada kuidas see saaga läheb MONEYVALi ajalooraamatusse. Lisaks pankadele, mida hinnatakse osana finantsinstitutsioonidest, vaadatakse eraldi ka mitte-finantsinstitutsioone ja virtuaalvääringu teenuste kompaniisid.

Eesti on olnud esirinnas virtuaalvääringu teenuste pakkujate registreerimise ja litsentseerimise osas. Kas Eesti läks liiga vara hoogu nende registreerimisega kui polnud rahvusvaheliselt aktsepteeritud üldisi reegleid?

Las see jääb ajalooliste otsustada, kuid see põhjustab Eestile väga tõsist riski. Kuna rahvusvahelisi reegleid on muudetud, põhjustab see Eestile täiendavaid probleeme. Kuna ettevõtted tegutsevad, siis tuleb neile peale suruda uued standardid ja meeletut pingutust nõudev järelevalve. Selleks on vaja täiendavaid ressursse. Ma ei taha öelda, kas Eesti varajane kiirustamine oli õige või vale, sest see võib olla rahvusvahelise rahanduse tulevik.

Kuidas teha järelevalvet detsentraliseeritud süsteemide üle?

See on keeruline, kuid seda saab teha klientidega. Me ei saa nõustuda sellega, et kui miski on detsentraliseeritud, ei pea selle üle järelevalvet teostama. Riigid peavad tegema enda poolt registreeritud ettevõtete üle järelevalvet. Kui seda ei suudeta teha, siis tuleb nendest ettevõtetest loobuda. Detsentraliseeritud süsteem ei tohi võimaldada kuritegevust ja rahapesu.