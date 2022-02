Investorid panustavad, et Ukraina-Venemaa sõda ei tule

Vene ja Ukraina valuutad on kuu algusest tugevnenud USA dollari vastu vastavalt kolm ja 1,5 protsenti. Jaanuari viimasel nädalal olid mõlemad mitme aasta madalaimal tasemel, kirjutab WSJ.

Iseäranis aktiivsed on rubla positsioonide lisamisel riskifondid.

«See on erakordne. See on ilmselt olukorra väga naiivne tõlgendus,» ütles BlueBay varahalduse erenevate turgude strateeg Timothy Ask. «Ma ei näe mitte mingisugust geopoliitilise riski vähenemist. Kui midagi on näha, siis Venemaa koondab veel rohkem vägesid.»

«Investorid usuvad liialt Venemaa eitamist, et nad plaanivad rünnata. Minule näib, et nad võivad oluliselt eskaleerida olukorda Ida-Ukrainas, millest peaks piisama karmimate sanktsioonide kehtestamiseks,» ütles GAM arenevate turgude võlakirjafondi juht Paul McNamara. «Väga raske on uskuda, et vene varade hinnad jäävad praegusele tasemele. Need kas hävivad või lendavad üles.»

Investorite sõnul meeldivad neile vene varad, sest Venemaa finantspositsioon on tänu kallile naftale tugev. Läinud aasta 11 kuul kasvas Venemaa jooksevkonto ülejääk 3,5 korda. Detsembri seisuga ulatusid riigi valuutareservid 630 miljardi dollarini.

Osad investorid usuvad olukorra de-eskaleerimisse. Näiteks Legal & General ostis hiljuti vene võlakirju.