Vene keskpank tõstis inflatsiooni kiirenedes intressimäära

Hinnakasv on kiirenenud mitu kuud järjest ja andnud hoobi paljudele vähese sissetulekuga ja säästudeta venemaalastele.

Venemaa inflatsioon on kiirenenud 8,8 protsendini, märkis keskpank, lisades, et tahab aeglustada seda neljale protsendile.

Keskpangad üle maailma võtsid 2020. aastal pandeemia algul meetmeid majanduse turgutamiseks, kuid on hakanud rahapoliitikat inflatsiooni tõttu karmistama.

Vene keskpanga juht Elvira Nabiullina on nimetanud riigi rekordilist inflatsiooni katastroofiks ja ärgitanud valitsust meetmeid võtma.

«Kiire inflatsioon hävitab jõukust ja on tõeline katastroof, mis teeb inimesi vaesemaks,» ütles ta läinud aasta lõpus.

Nabiullina on üks väheseid aeg-ajalt valitsust kritiseerivaid ametnikke Venemaal ja on laitnud ka hinnalage teatud kaupadele, mille on käskinud kehtestada president Vladimir Putin.