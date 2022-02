USA aktsiad kukkusid ja nafta rallib suurenenud Vene rünnaku ohu tõttu

Dow Jonesi tööstusindeks langes rohkem kui 300 punkti ehk umbes 1 protsent, kuna Bideni administratsioon ütles, et on valmis reageerima, kui Venemaa tungib Ukrainasse. S&P 500 ja Nasdaq langesid samuti järsult.

Aktsiate müük kiirenes õhtul, Eesti aja järgi kell pool üheksa, kui Washington hoiatas, et Venemaa koondab Ukraina lähedale rohkem vägesid ja et sissetung võib igal hetkel toimuda. Valge Maja andis mõista, et Venemaa võib alustada õhurünnakuid enne Pekingi taliolümpiamängude lõppu sel kuul ja hoiatas, et ameeriklased peaksid Ukrainast lahkuma.