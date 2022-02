Sõjahirm lennutas nafta hinna uutesse kõrgustesse

Täna hommikul kerkis Brenti toornafta barrel 1,2%, 95,6 dollarini. USA WTI sort aga 1,4%, 94,4 dollari tasemeni. See on musta kulla jaoks seitsme aasta kõrgeim tase.

Tõusu taga on turuosaliste hirm, et Ukraina kriis võib naftavoogude liikumises katkestusi tekitada ja see mure omakorda pani hinna tõusma, vahendab Reuters. Nimelt avaldas USA arvamust, et Venemaa võib Ukrainat juba sel nädalal rünnata.