Arco Tarc ehitab Stroomi randa 22 miljoni eurose elamukvartali

Arco Vara teatas endale kuuluva ehitusfirma asutamisest jaanuaris ning on nüüd oma tütarettevõttega sõlminud esimese, 22 miljoni eurose ehituslepingu ning Rannakalda ehitusplatsil käivad ettevalmistavad tööd.

Arco Vara juht Miko Niinemäe. FOTO: Arco Vara/ Daisy Lappard

Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe ütles, et uus meeskond saab ülesandeks luua enam kui 100 kodu, mis asuvad ainulaadses, kuid ehituslikult väljakutseterohkes asukohas, sest merekaldale ehitamine seab oma tingimused.

«Tuleb arvestada, et pinnas on vesisem ja liivasem, esialgu on seetõttu juba ligipääs objektile keerulisem. Lisaks korterelamutele on kinnistule ette nähtud paviljon, mis jääb osaliselt maa sisse ja kuhu võib tulevikus ruumid saada kohvik, spordikeskus või mõni muu piirkonna inimesi teenindav koht,» kirjeldas Niinemäe.

Kõik Rannakalda hooned on A-energiaklassist, elumajad on varustatud päikesepaneelidega, korterites on vesipõrandaküte ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Arco Tarc OÜ on Arco Vara AS tütarettevõte, mille prioriteediks on Arco Vara arendused, samas pole välistatud, et Arco Tarc hakkab pakkuma ehitusteenust ka teistele arendajatele.