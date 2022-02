Arco Tarc hakkab esimesena ehitama 22 miljoni eurost arendust Stroomi rannas

Tema sõnul on Rannakalda nõudlik arendus. «Uus meeskond saab ülesandeks luua enam kui 100 kodu, mis asuvad ainulaadses, kuid ehituslikult väljakutsete rohkes asukohas,» tõdes Niinemäe, kelle sõnutsi seab merekaldale ehitamine omad tingimused. «Tuleb arvestada, et pinnas on vesisem ja liivasem, esialgu on seetõttu juba ligipääs objektile keerulisem. Lisaks korterelamutele on kinnistule ette nähtud omalaadne paviljon, mis jääb osaliselt maa sisse ja kuhu võib tulevikus ruumid saada kohvik, spordikeskus või mõni muu piirkonna inimesi teenindav koht,» kirjeldas Miko Niinemäe. Kõik Rannakalda hooned on A-energiaklassist, elumajad on varustatud päikesepaneelidega, korterites on vesipõrandaküte ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.