IuteCredit suurendas osalust Moldova Energbankis 60 protsendini

IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul on Iute eesmärk omandada kõik Energbanki aktsiad. «Meil on Moldova keskpangalt luba Energbanki kõikide aktsiate ostuks. Jätkame tööd, et saavutada maksimaalne osalus ning esitame ülejäänud aktsionäridele ülevõtupakkumise,» selgitas Sild.

Silla sõnul on pankade omandamine osa Iute strateegiast kasvada kahe aasta jooksul miljardi eurose bilansiga ettevõtteks. «Me ehitame kiireimat, mugavaimat ja inimesekeskset panka. Plaanime iga omandatava ettevõtte integreerida Iute grupiga, sealhulgas juhtimisstruktuuri, äriprotsessid ja tehnoloogia. Teeme kõik pangateenused kättesaadavaks nutitelefonis. Enamus tehnoloogilisi lahendusi ja skaleeritavaid äriprotsesse on loodud siinsamas, meie Eesti peakontoris,» rääkis Sild.

Energbank on Moldova finantsturul tegutsenud 25 aastat. Selle perioodi jooksul on pangast saanud riigi üks parimaid keskmise suurusega finantsasutusi, mille varade kogumaht oli 30.11.2021 seisuga 3 miljardit leid (150 miljonit eurot). Energbank on Moldova suuruselt 8. pank, koosneb 45 filiaalist ja esindusest ning pakub finantsteenuseid üle riigi nii eraisikutele kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Pank on kasumlik.