Kaotas usu: Soros müüb suurelt tehnoloogiaaktsiaid

USA väärtpaberikomisjoni viimase raporti järgi on George Soros oma aktsiaportfelli suuri muudatusi teinud: ta müüs osa oma Amazoni ja Alphabeti aktsiatest ning vähendas osalust QQQ Trust Series 1 ETFis, mis on suurim Nasdaq 100 indeksit jälgiv ETF.

Teiste investeeringute puhul ei käinud tema käsi sugugi hästi: selgub, et ta ostis möödunud aasta lõpus umbkaudu 2 miljardi dollari eest elektriautotootja Riviani aktsiaid. Riviani aktsiad on käesoleva aasta jooksul 43% oma väärtusest kaotanud, nii et mees on paari nädalaga kaotanud selle positsiooniga ligikaudu miljard dollarit.