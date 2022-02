LHV prognoosib tänavu kasumikasvu peaaegu seiskumist

«LHV jaoks on 2022 investeeringute aasta. Eesti turul jätkame hea kasvuga, soovime jõuda kümne aastaga suurimaks ja viie aastaga suuruselt teiseks pangaks. Tugevate tulemuste baasil Eestis saame teha arenguhüppe meie rahvusvahelises äris. Loodame Ühendkuningriigi pangalitsentsi saada aasta lõpuks, paralleelselt tegeleme organisatsiooni ülesehitamisega. See tähendab, et regulaatori loa korral omab LHV Group tulevikus kahte eraldiseisvat panka,» kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Viie aasta prognoosis on tulude kasv plaanitud oluliselt kiiremaks kulude kasvust. Kulude puhul on üheks määravaks teguriks tööjõukulude kasv. 2026. aastaks prognoosib LHV grupi kulu/tulu suhte alanemist 36,9%-ni. Aktsionäride puhaskasumil põhineva omakapitali tootluses saavutatakse eesmärgiks olev 20% prognoosi järgi 2025. aastal.

Prognoosi koostamisel on arvestatud, et viie aasta jooksul võib ettevõte ja majanduskeskkond oluliselt muutuda. Viieaastase prognoosi koostamisel on eeldusteks võetud tervisekriisist taastumine, ärimahtude suurenemine, baasintressimäärade tulevane tõus ning 6-kuu euribori kerkimine positiivseks alates 2025. aasta keskpaigast, samuti ettevõtte dividendipoliitika püsimine. Varahalduse viieaastases finantsprognoosis on arvestatud võimaliku edukustasu teenimisega alates 2023. aastast. LHV UK Limited toodavat tulu ja kulu täies mahus prognoosis arvestatud pole, selle prognoosimise eelduseks on pangalitsentsi olemasolu.