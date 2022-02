Jaanuaris kasvas LHV kasum veel korralikult

AS LHV Pank teenis puhaskasumit 5,4 miljonit eurot (sellest 1,2 miljonit UK filiaaliga seotud klientide teenindamisest). AS LHV Varahaldus teenis 32 000 eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 198 000 eurot puhaskahjumit. LHV UK Limitedi puhaskahjumi suurus oli jaanuaris 0,3 miljonit eurot.