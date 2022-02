Nafta hind tegi taas uue tipu

Hommikul ületas Brenti toornafta barreli hind 96 dollari piiri, mis on viimase seitsme aasta kõrgeim tase. Öösel kerkis hind lausa 96,48 dollari tasemele. Päeva edenedes hind langes pisut ja vajus 95,6 dollari tasemele. WTI toornafta kauples ennelõunal 94,5 dollari tasemel.

Põhjuseks on jätkuvalt pinged Ukraina ümber: naftakauplejad püüavad hinnata, kas läheb sõjaks või mitte. USA hindab, et juba sel nädalal võib sõjaks minna. Euroopa pole sõjast huvitatud, sest sõltuvus Venemaa energiavarudest on suur, iseäranis Saksamaa puhul.