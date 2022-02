Linda Nektari kasum kasvas järsult

Kääritatud madala alkoholisisaldusega jookide kategooria pakub jätkuvalt atraktiivseid pikaajalisi mahu- ja väärtusepõhiseid kasvuvõimalusi. Seetõttu on ettevõtte tooteportfelli valik (kohandatud vastavalt klientide vajadustele) suunatud just sinna. Lisaks siidritele, näeme ka teistes valitud kategooriates atraktiivseid kasvuväljavaateid. 2021. aastal jätkasime oma innovatsiooni, lisades tooteportfelli uusi eksootilisi kääritatud tooteid, milliste müük algab 2022. aasta alguses.

2021. aasta suurim väljakutse on olnud paljude sisendkulude järsk tõus. Elektri- ja gaasihindade tõus ei mõjuta mitte ainult meie tarnijaid, vaid ka teisi samas ja teistes tööstusharudes tegutsevaid ettevõtteid. Suhkrusiirupite kättesaadavus ja hinnakujundus on vaid joogitööstuse väljakutsete üks näide, kuna ülemaailmne nõudlus Euroopa tärklise derivaatide järele on kasvanud kiiremini kui pakkumine. Seetõttu nõuab 2022. aasta nii paindlikku kui ka tähelepanelikku planeerimis- ja ostustrateegiat, et selliseid mõjusid minimeerida. 2022. aastal, tooraine- ja energiakulude hinnatõusu arvestades, rakendab ettevõte hinnapõhiseid kohandusi, et kompenseerida muutunud tingimustes sisendkulude tõusu.