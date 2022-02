Merko ehitab 25 miljoni euroga Pelgulinna riigigümnaasiumi

Selleks sõlmisid teisipäeval AS Merko Ehitus Eesti ja Riigi Kinnisvara AS lepingu Pelgulinna riigigümnaasiumi ehituseks pealinnas aadressil Kolde puiestee 67a, teatas ehituskontsern börsile.

Pelgulinna riigigümnaasiumi välimisse perimeetrisse on paigutatud klassiruumid ja suuremad avalikud alad, sisemuses aga ruumid, mis ei vaja otsest päikesevalgust – näiteks, riietusruumid, abi- ja hoiuruumid.

Õppehoone ehitusalune pind on 3773 ruutmeetrit ja suletud netopind 8273 ruutmeetrit. Kinnistule rajatakse juurdepääsu- ja liikumisteed, jalgratta- ja autoparkla, kõrg- ja madalhaljastus.

«Pelgulinna riigigümnaasiumi õppekava tuumaks on küsimus, kuidas lahendada probleeme, millele ei ole lihtsaid ja kiireid lahendusi. Sedasorti pedagoogika vajab paindlikku ja kogukonnale avatud õpikeskkonda ning mul on väga hea meel, et uus koolimaja ning seda ümbritsev park neid väärtuseid kannavad,» ütles Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi direktor Indrek Lillemägi.