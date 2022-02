Kuidas teha vahet investeerimissoovitusel ja blufil?

Väikeinvestorid pääsevad vaid paari hiireklikiga ligi lugematule arvule investeerimist puudutavatele teemadele, sealhulgas erinevatele investeerimissoovitustele, mis sageli võivad põhineda väga subjektiivsetel hinnangutel. Ometi on sotsiaalmeedia ja blogid paljude väikeinvestorite jaoks põhiliseks teabeallikaks. Sellise soovituste kergekäelisel andmisel on aga ohud, millega tasub kursis olla.

Uute börsiinvestorite arv on kiiresti kasvanud ning sellega koos on üha rohkem päevakorda kerkinud küsimus, milliseid finantsinstrumente tuleks osta, et võimalikult kõrget tootlust teenida. Finantsinstrumentide määratluse alla käivad näiteks aktsiad, võlakirjad, nende märkimisõigused, fondiosakud ja tuletisväärtpaberid.

Sotsiaalmeedia jõudsa arengu tõttu pääsevad jaeinvestorid vaid paari hiireklikiga ligi lugematule arvule investeerimist puudutavatele teemadele, sealhulgas erinevatele investeerimissoovitustele ning paljude jaoks ongi sotsiaalmeedia ja blogid saanud põhiliseks teabeallikaks. Siiski on soovituste kergekäelisel avalikustamisel ja jagamisel omad ohud, mistõttu on oluline arvestada teatud piirangutega.

Eelmise aasta lõpus avaldas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) teabekirja sotsiaalmeedias antud investeerimissoovituste kohta, kus muuhulgas käsitletakse ka seda, millised võivad olla turu kuritarvitamise määruse rikkumise tagajärjed.

Mis on investeerimissoovitus?

EL-i turukuritarvituse määruse kohaselt on investeerimissoovitus teave, millega soovitatakse otseselt või kaudselt investeerimisstrateegiat ühe või mitme finantsinstrumendi või emitendi kohta, sealhulgas mis tahes arvamus selliste instrumentide praeguse või tulevase väärtuse või hinna kohta.

Info võib olla eksitav

Kuigi investeerimissoovitusi saab tehniliselt anda kes tahes ning sotsiaalmeedia populaarsuse tõttu on sellel suurem võim kui kunagi varem, jagatakse soovitusi vägagi kergekäeliselt. Pahaaimamatult kipuvad algajad investorid sotsiaalmeedias antud investeerimissoovitusi puhta tõena võtma ja investeerivad sellest lähtuvalt oma raha, kuid sageli ei ole nendel investeerimissoovitustel all tõepõhja. Lisaks unustavad investeerimissoovituste avaldajad ühe olulise komponendi – riski, millega ka jaeinvestorid tihtipeale arvestada ei oska.

Investorite eksitamise vältimiseks peavad investeerimissoovitused vastama mitmele läbipaistvusnõudele, mille alusel esitatav teave võimaldab investoritel hinnata investeerimissoovituse usaldusväärsust, soovituse avaldaja tausta, tema isiklikke huve ning seda, kas soovitused on esitatud objektiivselt. Seejärel saab investor otsustada, kui väärtuslikuna ta antud investeerimissoovitust näeb ning muuhulgas tuvastada võimaliku huvide konflikti.

Investeerimissoovituste jagamine on eriti populaarne TikTokis, Instagramis ja Redditis, kus on esindatud just nooremad ja kogenematud soovituste andjad. Investeerimisfirma TIAA eelmisel aastal läbiviidud uuringust nähtub, et sotsiaalmeedia vahendusel levivaid finantsnõuandeid, sh aktsiasoovitusi, usaldab koguni 32% ameeriklastest.

Ka Eesti sotsiaalmeedia kogukondades, sh ka LHV foorumis, on kergekäeline investeerimissoovituste jagamine investorite arvu tõusuga kasvanud, eriti mis puudutab Balti börsil noteeritud finantsinstrumente. Kuna Balti turg on tervikuna vägagi ebalikviidne, võib kindla suunisega soovituse või teabe jagamine näiteks aktsia hinda suhteliselt lühikese aja jooksul märkimisväärselt mõjutada. See võib tuleneda väärinfo esitamisest, aga ka oluliste faktide tahtlikus varjamises ja teadlikult ebatäpse teabe esitamises.