Coop Pank võib tänavu LHVst kasumit kiiremini kasvatada

LHV põhjendas tänavust aeglast kasvu vajadusega teha suuri investeeringuid selleks, et tulevikus oleks suurem kasumikasv. Pank taotleb Ühendkuningriigis panganduslitsentsi, lisaks on seal ka teised rauad tules. Pank plaanib kasvatada tööjõukulusid. Maitse asi, kas nimetada seda investeeringuks või püsikulu kasvuks. Kui selle all on mõeldud töötajate palkamist, et mahte kasvatada, on see investeering. Kui aga selleks, et palka tõsta, siis pigem vajalik konkurentsis püsimiseks. Ilma heade töötajateta ei saa panka pidada.