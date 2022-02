PRFoods seitsmekordistas kahjumi

2021 kalendriaasta on läbi saanud ning sellega on lõppenud ka Soome saaga, kirjutas börsiteates ettevõtte juht Indrek Kasela.

«Vastavalt avalikustatud teabele on sõlmitud Heimon Kala Oy 100% aktsiate müügileping. Isegi arvestades mõningast paranemist äritegevuse EBITDAs, oli selge, et ilma konsolideerimiseta olnuks Heimon Kala Oy-l väga raske jätkate iseseisva ettevõttena ning Heimon Kala Oy on kontserni mõistes kasulikum müüa kui jätkata tema restruktureerimist ning rekapitaliseerimist,» märkis ta. «Soome kahjumite põhjuseks on aastate 2020 ja 2021 Soome selle hetke juhtkonna ebakompetentsus toodete hinnastamisel ja kulubaasi juhtimisel. Private label toodete hinnad, mida pakuti klientidele 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta alguses ei vastanud tooraine hindadele. Suvel 2021 tõstis sealne juhtkond tootmismahtu, mis alla omahinna müümisel suurendas veelgi kahjumit 2021. aasta vältel. Peale juhtkonna väljavahetamist sügisel, võttis ettevõtte uue kursi (tooraine hinnad tegid rekordilise tõusu 2021. aasta lõpus) ja need muutused on ellu viidud tänaseks.»