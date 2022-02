Börsil olev Hagen Bikesi müüs jaanuaris kuus kastiratast

«2022. aasta on Hagen Bikes grupi jaoks alanud äärmiselt positiivselt, sest müügitulu näitab tugevat kasvu. Müügikasvule on kaasa aidanud kumulatiivne järjepidev turundustöö ning ärikliendi turu avanemine,» kommenteeris tulemusi Hagen Bikesi asutaja Kaspar Peek.

Peek lisas, et Hagen Bikes on saanud klientideks esimesed kullerfirmad ja teeb ettevalmistusi tipphooajaks. 2022. aasta esimeses kvartalis on kavas ette valmistada uue brändi ning uure rattamudelite väljatulek.