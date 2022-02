Täna alustas tööd Coop Panga uus finantsjuht

«Paavo Truu on kogenud finantsjuht, kes kannab endas Coop Panga väärtusi ja on oma loomult kiire tegutseja. Tema kogemused kaubandusest ja Coopi struktuurist annavad pangale kasvuks veelgi kiirema käigu ning aitavad meil pangandust ja kaubandust senisest veelgi paremini omavahel integreerida,» ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink, kelle sõnul on märgiline, et uus finantsjuht tuleb just Coopi grupi seest.

«Coop Pank on koostöös Coop Eestiga ellu viimas ühist lubadust, et pakkuda igas Eestimaa nurgas võrdselt head elu- ja ettevõtluskeskkonda. Meie ühine soov on, et inimesed saaksid oma kodukoha lähedal osta nii igapäevaseid toidu- ja esmatarbekaupu kui ka kasutada pangateenuseid,» rääkis Rink.

Paavo Truu märkis, et panga finantsjuhi koha vastuvõtmine on suur vastutus ja ta hindab kõrgelt talle usaldatud väljakutset. «Coop Pank on viimase viie aasta jooksul läbinud muljetavaldava tee. Kasv, mida pank soovib järgmise viie ja kümne aastaga saavutada, on ambitsioonikas, kuid valitud strateegia abil saavutatav, sest Coop Panga arengut ei dikteerita kaugetest peakontoritest, vaid seda juhib Coop Panga enda meeskond siinsamas Eestis,» ütles Truu.

16. veebruarist kuulub Paavo Truu ka Coop Pank ASi tütarettevõtete Coop Finants AS-i, Coop Liising AS-i, Coop Kindlustusmaakler AS-i ja CP Varad AS-i nõukogudesse. Seoses Truu valimisega Coop Panga juhatuse liikmeks ning tütarettevõtete nõukogude liikmeks lõppevad tema volitused Coop Panga Auditikomitee esimehena.

Paavo Truu töötas alates 2018. aastast kuni 2022. aasta veebruarini Coop Eesti Keskühistu juhatuse liikmena ja finantsdirektorina. Alates veebruarist 2019 on Paavo Truu olnud Coop Panga Auditikomitee liige ning alates märtsist 2019 Auditikomitee esimees. Varem on ta töötanud finantsdirektorina Magnum Grupis ja Bauhofis. Truu on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast turunduse, rahanduse ja panganduse erialal ning omab Tallinna Tehnikaülikooli tehnikateaduste magistrikraadi erialalt digimuutused ettevõttes. Seisuga 15. detsember 2021 omab Paavo Truu läbi talle kuuluva ettevõte Solaris Konsult OÜ 8000 Coop Pank AS-i aktsiat.