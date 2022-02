Kenasti alanud börsipäev pöördus Ukraina ja intressitõusu hirmus kergeks languseks

Nii Euroopa aktsiad kui USA aktsiafutuurid langesid veidi. Investorid püüavad hinnata Venemaa väidet, et osa vägesid on Ukraina külje alt tagasi tõmmatud. Lisaks sõjaohule on ka teine probleem – inflatsioon. Kaalutakse rahapoliitika karmistamise väljavaadet USAs ja Ühendkuningriigis, kus inflatsiooninäidud on olnud võimsad, kirjutab Bloomberg.

«Geopoliitilised pinged ei tohiks maskeerida fakti, et intressimäärad on tõusutrendis,» ütles ING Banki analüütik Padhraic Garvey. «Kui kunagi on globaalset trendi olnud, siis see on nüüd intressimäärade osas.»