SASi aktsia pikeerib, lennukompanii lendab pankrotikursil

Selline perspektiiv avaneb, kuna ettevõtte finantsriskid on kasvanud, kuigi ettevõte on seni pandeemia suurema restruktureerimiseta üle elatud.

«Meie hinnangul on SAS kaotanud pandeemia algusest 17,6 miljardit rootsi krooni,» kirjutas pank. «Lennukompanii bilanss on nii kehv, et sellega pikaajaliselt finantsšokki üle ei ela. Meie arvates on ettevõttel vaid 5,6 miljardi rootsi krooni jagu likviidseid varasid. Neljanda kvartali lõpus ulatusid kohustused 40,5 miljardi rootsi kroonini. Kuna järgmise 12 kuu jooksul saabub 3,8 miljardi rootsi krooni ulatuses kohustuste tagasimaksetähtaeg, siis tõenäoliselt vajab ettevõte saneerimist.»