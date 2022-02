20 aastat börsidel tegutsenud Tiiu Lumberg säästukultusest: on asju, mida ei saa tulevikku edasi lükata

Minu investeerimishuvi algas pärast rahanappe tudengiaastaid soovist, et mul jääks raha üle - et oleks mingi lisavõimalus, mida kasutada sisemise vajaduse ja äranägemise järgi. Millel ei ole kohe silti küljes: toidule, üürile, laenule vmt.

Investorid on avalikkusega jaganud endale püstitatud eesmärke. Arusaadavalt on need erinevad, enamasti olen kohanud suurelt üles seatud eesmärke, mida loodetakse saavutada X aastate pärast. Ilmselgelt on investorkonna noorusest tingitud uljus suurte eesmärkide püstitamisel. On igati positiivne, et oma taotlus mõeldakse numbrilises väljenduses läbi ning paigutatakse ajateljele oma parima teadmise järgi. Mida ma aga pole kohanud, on kaalutlused, kuidas eesmärgi teekonnal püsida läbi aastate? Kuidas ma suudan kogu aeg teha ühetaolisi valikuid, mis võivad tähendada loobumisi? Ka see on osa saavutusest. Mis aitab eesmärgi poole liikuda, kui ma olen planeerinud investeerimise mahus, mis lõikab ära teatud lustilised asjad ja nii aastast aastasse? Probleem on selles, et me ei saa olulist osa oma elust tulevikku edasi lükata! Noore inimesena on ju tarvis investeerida teadmistesse, eluasemesse, järeltulijatesse…ja lõppude lõpuks ei ela me ilma kultuuri ja pidudeta!

Suurim oht üle jõu käiva eesmärgi juures on, et võime end lõigata ära rõõmu ja lusti toovast elu osast, või seda liialt vähendada. Kasvavad investeeringunumbrid üksi ei suuda seda lünka täita, kui see kestab aastaid.

Eesmärk ei tööta, kui ta ei ole käegakatsutav ja vajab palju pühendumist, panustamist, arvatavasti ka loobumisi ja valusamate valikute tegemist. …

Arvudes väljendatuna: võtame kuupalga suuruseks ümmarguselt 1000 eurot ja dividenditootluseks 5%, mis on pigem kõrge määr. Kui soovime aastas saada dividendi tuhatkond eurot, siis peaks selle määra järgi olema alusvara väärtusega 20 000 eurot. Kui võtame aluseks suurema summa, nt 30 000 eurot, siis “piisaks” dividenditootlusest 3,5%.

Kui palju ma peaksin aastas investeerima, et jõudsalt selle eesmärgi poole liikuda? Kui oletame, et annan endale aega viis aastat, siis 20 000 euro ning 5% tootluse puhul on kuusumma orienteeruvalt 290 eurot. 4% tootluse korral aga tuleb investeerida 300 eurot kuus – ligilähedase tulemuse saavutamiseks. Arvutuse juures on arvestatud, et dividend investeeritakse ja avaldub liitintressi efekt.

Näeme, et dividendidena aastas kümmekonna tuhande saamiseks jõudmiseks peaks meil olema ca veerand miljoni suuruses alusvara. Koguni kordades väiksem summa kui miljon, teisalt tuleks nt kümne aasta jooksul panustada 650 rahaühikut kuus, inflatsiooni arvestamata ja eeldusel, et alginvesteering on 0 ning tootlus on sama 5%. Eelmainitud veerand miljonit 10 aastaga eeldab juba 1000 EUR/kuus paigutamist ning tootlust üle 10%. Sama eesmärk 15 aastaga vajab “kõigest” 550 EUR/kuus ja 10% tootlust. Iga kuu!